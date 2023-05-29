سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 29-5-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان
أظهرت شاشات التداولات اللحظية سعر الدينار الكويتي اليوم ببنك التعمير والإسكان عند مستويات96.99 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك كريدي أجريكول
أظهرت الموقع الإلكتروني الرسمي ببنك التنمية الصناعية وصول سعر الدينار الكويتي ببنك كريدي أجريكول إلى 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري
أظهرت التعاملات الصباحية داخل أكبر البنوك الحكومية وصول سعر الدينار الكويتي لـ 99.38 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.
سعر العملة الكويتية في مصرف أبو ظبي الإسلامي
تعرض فروع مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند 98.09 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
وتتيح شاشات التداولات اللحظية داخل بنك مصر وصول سعر الدينار الكويتي لمستويات 99.38 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك القاهرة
وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بفروع بنك القاهرة مستوى بـ 100.40 جنيه للشراء، و 100.61 للبيع.
سعر عملة دولة الكويت في المصرف عربي الدولي
وصلت مستويات شراء وبيع سعر
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد
وصلت مستويات سعر الدينار الكويتي على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المتحد إلى 93.48 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر
وجاء الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بشاشات التداولات ببنك بلوم أمام الجنيه المصري 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الأهلي الوطني
أظهرت اخر التحديثات وصول سعر