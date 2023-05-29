سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 29-5-2023 مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات

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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

اليوم الإثنين 29-5-2023 مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات البنكية قرشا واحدا للشراء، و لـ 6 قروش للبيع، بالبنوك المصرية والإسلامية والعربية والأجنبية المختلفة، وبحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» ووصل متوسط سعر الصرف إلى 100.25 جنيه للشراء، و100.59 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة دولة الكويت، وفقا للمواقع الرسمية وشاشات التداول اللحظية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

طرح سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 99.37 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 100.38 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي القطري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

عرض سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 97.30 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري إلى 97.00 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 94.73 جنيه للشراء، و 100.93 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

طرح سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري بـ 100.28 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

في البنك المصري الخليجى، مقابل الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 100.76 للبيع.

قدر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري بـ 96.09 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.