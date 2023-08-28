سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 28-8-2023 مقابل الجنيه المصري بمستهل التعاملات

شهد سعر اليوم الإثنين 28-8-2023 مقابل الجنيه المصري بمستهل تعاملات البنوك العاملة بالقطاع المصرفي متوسط سعر صرف وصل إلى 100.07 جنيه للشراء، و 100.41 جنيه للبيع، طبقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع جريدة «المال» أسعار عملة دولة الكويت من خلال التقرير اليومي التالي، بحسب شاشات التداول وماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 100.45 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 94.44 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 100.45 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 99.71 جنيه للشراء، و 100.02 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و 100.11 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 99.03 جنيه للشراء، و 100.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 96.86 جنيه للشراء، و100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 100.26 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 100.10 جنيه للشراء، و100.45 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الاستثمار العربي

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.