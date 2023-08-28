سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 28-8-2023 مقابل الجنيه بنهاية التداول

أظهرت مواقع البنوك الإلكترونية على شبكة الإنترنت سعر اليوم الإثنين 28-8-2023 متباينًا مقابل العملة المصرية في ختام التعاملات المصرفية بالبنوك العاملة بسوق المال في مصر، وجاء متوسط سعر صرف عملة الكويت بقيمة 99.95 جنيه للشراء، و100.30 جنيه للبيع، طبقًا للتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري.

وترصد جريدة المال من خلال جولة بعدد من فروع البنوك أسعار عملة الدولة الكويتية، المعروضة بشاشات التداول وماكينات الصراف الآلي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني: 94.48 جنيه للشراء، مقابل 100.67 جنيه للبيع، أمام العملة المصرية.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر بلغ: 99.75 جنيه للشراء، مقابل 100.09 جنيه للبيع بختام التعاملات.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة: جاء حول معدلاته بقيمة: 100.03 جنيه للشراء، مقابل 100.42 جنيه للبيع، بنهاية التعاملات المسائية.

سعر عملة الكويت في بنك سايب

سعر في بنك سايب حقق ثباتًا بقيمة: 99.99 جنيه للشراء، مقابل 100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي شهدت مستويات مستقره عند: 100.26 جنيه للشراء، مقابل 100.63 جنيه للبيع في ختام التداول بالمصارف.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الاستثمار العربي

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي وصل إلى: 96.03 جنيه للشراء، مقابل 102.51 جنيه للبيع، امام العملة المصرية.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية بنهاية التعاملات البنكية استقر عند: 96.72 جنيه للشراء، مقابل 100.42 جنيه للبيع، بانتهاء العمل اليومي بالبنوك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري قُدر بقيمة: 99.08 جنيه للشراء، مقابل 100.09للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر اليوم في البنك التجاري الدولي سجل: 97.30 جنيه للشراء، مقابل 100.42 جنيه للبيع، بحسب اخر تحديث لشاشات التداول.