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سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 28-12-2020 في مصر

مستقراً في البنوك الحكومية
‫محمود الصباغ‬‎ 11:42 ص, الأثنين, 28 ديسمبر 20 11:42 ص, الأثنين, 28 ديسمبر 20

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استقر سعر صرف  الدينار الكويتي  مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 28 ديسمبر 2020 في عدد من البنوك المصرية، ويصل متوسط سعر العملة الكويتية في البنك المركزي إلى مستوى جنيه 51.22 للشراء، و51.63 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات للبنك المركزي المصري.

وتطورت العلاقات الاقتصادية خلال 4 سنوات المنقضية عندما تجاوز الاستثمار المشترك التراكمي بين البلدين بنحو 16 مليار دولار أميركي بمتوسط 400 مليون دولار سنوياً، بينما سجلت التجارة البينية نحو 3 مليارات دولار سنوياً.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

 استقرت العملة الكويتية في بداية التعاملات الصباحية لليوم الثاني علي التوالي مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي المصري 48.60 جنيه، و51.54 جنيه للبيع.

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سعر صرف الدينار الكويتى في بنك التعمير والإسكان

عرض بنك التعمير والإسكان سعر الدينار مقابل الجنيه المصري عند مستوى 48.43 جنيه للشراء، و51.53 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى

كما حققت مستويات سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطنى إلى 48.41 جنيه للشراء، و51.75 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

وبينت مؤشرات التداول اللحظية في  البنك العربي الأفريقي الدولي صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند 48.52 جنيه للشراء، و51.47 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري لتنمية الصادرات

 يقدم فى البنك المصري لتنمية الصادرات العملة الكويتية عند مستوى 48.46 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك عوده

وعلى صعيد  صرف الدينار الكويتى فى بنك عوده في بداية التداولات الصباحية عند مستوى 48.44 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع.

وقدمت الكويت عقب ثورة 30 يونيو فى عام 2013، عدة  مساعدات اقتصادية لمصر على مرحلتين، بقيمة 8 مليارات دولار، تلاها توقيع عدة اتفاقيات مع الصندوق الكويتي للتنمية لتطوير قطاعي الكهرباء والنقل، ليصل إجمالي مساهمات الصندوق إلى نحو 4 مليارات دولار.

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الدينار الكويتي فى بنك كريدي أجريكول

كما حققت أسعار صرف الدينار الكويتي فى بنك كريدي أجريكول عند مستوى 47.74 جنيه للشراء، و51.46 جنيه للبيع.

 سعر الدينار مقابل الدولار

وجاءت التعاملات بسوق الصرف العالمي بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار 3.27 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

 وبلغت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي عند 12.26 ريال سعودي.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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