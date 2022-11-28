سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 28-11-2022 مقابل الجنيه في بداية التعاملات البنكية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 28-11-2022 مقابل الجنيه المصرى، فى بداية التعاملات البنكية استقرارا نسبيا بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى، ووصل إلى 79.69 جنيه للشراء، و 79.96 جنيه للبيع، وفقا لتقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزى المصرى» الأخير، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف عملة دولة الكويت، بالبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية وفقا لشاشات التداول اللحظية، ومواقع الرسمية لها.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجارى الدولى

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصرى، 77.33 جنيه للشراء، و 79.97 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصرى بــ 76.63 جنيه للشراء، و 79.94 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى إلى 76.90 جنيه للشراء، و 79.80 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلى القطرى

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى القطرى، أمام الجنيه المصري، 76.25 جنيه للشراء، و 79.94 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر، مقابل الجنيه المصرى، 75.78 جنيه للشراء، و 81.78 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربى الدولى

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربى الدولى، أمام الجنيه المصرى، 79.62 جنيه للشراء، و 79.97 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك سايب

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصرى 79.62 جنيه للشراء، و 79.97 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإستثمار العربى

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك الإستثمار العربى أمام الجنيه المصري بـ 76.37 جنيه للشراء، و 81.41 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري إلى 76.50 جنيه للشراء، و 79.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلى الكويتى أمام الجنيه المصري، 77.77 جنيه للشراء، و 79.96 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصرى، 76.94 جنيه للشراء، و 79.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى

سجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى، أمام الجنيه المصرى، 77.96 جنيه للشراء، و 79.94 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك بلوم

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصرى، 79.56 جنيه للشراء، و 79.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصرى الخليجى

قدر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصرى الخليجى ، أمام الجنيه المصرى بــ 76.13 جنيه للشراء، و 80.00 للبيع.