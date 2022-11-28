سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 28-11-2022 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 28-11-2022 مقابل الجنيه المصرى، فى نهاية التعاملات البنكية، من قرشين إلى 14 قرشا في الشراء ، ومن 5 إلى 13 قرشا في البيع، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى، ووصل إلى 79.76 جنيه للشراء، و 80.03 جنيه للبيع، وفقا لتقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزى المصرى» الأخير، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف عملة دولة الكويت، بالبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية لها.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصرى 79.67 جنيه للشراء، و 80.04 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الاستثمار العربى

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربى أمام الجنيه المصري 76.43 جنيه للشراء، و 81.48 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربى الدولى

وصل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربى الدولى، مقابل الجنيه المصرى إلى 79.66 جنيه للشراء، و 80.03 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك كريدي أجريكول- مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر، أمام الجنيه المصرى، 75.85 جنيه للشراء، و 81.85 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلى الكويتى، مقابل الجنيه المصري، 77.83 جنيه للشراء، و 80.03 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى القطرى

قدر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى القطرى، أمام الجنيه المصري بــ 76.31 جنيه للشراء، و 80.03 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلى المصرى

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصرى، 76.99 جنيه للشراء، و 79.87 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك مصر

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصرى، 77.04 جنيه للشراء، و 79.87 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري إلى 76.56 جنيه للشراء، و 80.03 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى

بلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى، أمام الجنيه المصرى، 78.00 جنيه للشراء، و 79.98 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصرى، 76.65 جنيه للشراء، و 80.03 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم، أمام الجنيه المصرى بــ 79.60 جنيه للشراء، و 79.94 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك التجارى الدولى

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصرى، 77.40 جنيه للشراء، و 80.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصرى الخليجى

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصرى الخليجى ، أمام الجنيه المصرى 76.16 جنيه للشراء، و 80.13 للبيع.