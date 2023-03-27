سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 27-3-2023 ببداية التعاملات في مصر

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني

اليوم الإثنين 27-3-2023، ببداية التعاملات اليومية الصباحية، وحقق متوسط السعر في البنك المركزي المصري مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 100.64 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع، ونستعرض أسعار صرف عملة الكويت في البنوك الحكومية والخاصة الأجنبية والعربية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سجل سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

اليوم في بنك الكويت الوطني، 95.10 جنيه للشراء، و 101.34 للبيع.

وقدّر بنك الإسكندرية، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 97.34 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، و 101.08 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، حقق مستوى صرف عند: 99.79 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وطرح البنك الأهلي المصري، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 99.73 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي، 95.63 جنيه للشراء، و 101.16 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي إلى 100.64 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي الكويتي

وعرض البنك الأهلي الكويتي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 97.82 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، بلغ مستوى صرف عند: 93.48 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

مستوى صرف عند: 98.09 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.

اما سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر، بلغ مستوى صرف عند: 95.54 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، وصل إلى 95.94 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.