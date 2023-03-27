سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 27-3-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات البنكية

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سعر الدينار الكويتى اليوم في البنك الأهلى الكويتى – مصر
سعر الدينار الكويتى اليوم في البنك الأهلى الكويتى – مصر، بمواجهة الجنيه المصرى، 97.82 جنيه للشراء، و101.05 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطنى، بمواجهة الجنيه المصرى، 95.10 جنيه للشراء، و 101.34 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك مصر
سعر الدينار الكويتى في بنك مصر، بمواجهة الجنيه المصري، 99.73 جنيه للشراء، و100.73 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى المصرى
سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى المصرى، بمواجهة الجنيه المصرى، 99.73 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك كريدى اجريكول
سعر الدينار الكويتى في بنك كريدى اجريكول، بمواجهة الجنيه المصرى، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في مصرف أبو ظبى الإسلامى
سعر
سعر العملة الكويتية في البنك التجارى الدولى
سعر الدينار الكويتى في البنك التجارى الدولى، بمواجهة الجنيه المصرى، 97.30 جنيه للشراء، و 101.08 للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى بنك الإستثمار العربى
سعر الدينار الكويتى في بنك الإستثمار العربى، بمواجهة الجنيه المصرى، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك قطر الأهلى الوطنى
سعر الدينار الكويتى في بنك قطر الوطنى الأهلى، بمواجهة الجنيه المصرى، 95.94 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في المصرف المتحد
سعر الدينار الكويتى فى المصرف المتحد، بمواجهة الجنيه المصرى، 93.48 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك بلوم مصر
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