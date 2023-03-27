سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 27-3-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات البنكية

قُدر سعر

سعر الدينار الكويتى اليوم في البنك الأهلى الكويتى – مصر

اليوم الإثنين 27-3-2023، عند متوسط 100.60 جنيه للشراء، و100.95 للبيع، أمام الجنيه، في ختام التعاملات البنكية المسائية، وطبقاً لأحدث تقرير يومي صادر عن البنك المركزى المصرى بمتوسطات سعر صرف العملات الأجنبية والعربية والمنشور بالموقع الإلكترونى للبنك، واستناداً لجولة بين المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك وما يُعرض على شاشات التداول اللحظي المنتشرة بفروع البنوك المصرية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتى اليوم في البنك الأهلى الكويتى – مصر، بمواجهة الجنيه المصرى، 97.82 جنيه للشراء، و101.05 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطنى، بمواجهة الجنيه المصرى، 95.10 جنيه للشراء، و 101.34 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك مصر

سعر الدينار الكويتى في بنك مصر، بمواجهة الجنيه المصري، 99.73 جنيه للشراء، و100.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى المصرى

سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى المصرى، بمواجهة الجنيه المصرى، 99.73 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى في بنك كريدى اجريكول

سعر الدينار الكويتى في بنك كريدى اجريكول، بمواجهة الجنيه المصرى، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في مصرف أبو ظبى الإسلامى

سعر

سعر العملة الكويتية في البنك التجارى الدولى

في مصرف أبو ظبى الإسلامى، بمواجهة الجنيه المصرى، 100.81 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنك التجارى الدولى، بمواجهة الجنيه المصرى، 97.30 جنيه للشراء، و 101.08 للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإستثمار العربى

سعر الدينار الكويتى في بنك الإستثمار العربى، بمواجهة الجنيه المصرى، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في بنك قطر الأهلى الوطنى

سعر الدينار الكويتى في بنك قطر الوطنى الأهلى، بمواجهة الجنيه المصرى، 95.94 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتى فى المصرف المتحد، بمواجهة الجنيه المصرى، 93.48 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك بلوم مصر

سعر

اليوم في بنك بلوم مصر ، بمواجهة الجنيه المصرى، 95.54 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع.