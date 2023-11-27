سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 27-11-2023 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر اليوم الإثنين 27-11-2023 في مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية بالبنوك العربية والإسلامية والأجنبية والمصرية المختلفة، متوسط سعر صرف وصل إلى 100.01 جنيه للشراء، و100.36 جنيه للبيع، وفقا لأخر تحديث بالموقع الرسمي لـ «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة دولة الكويت، من خلال التقرير اليومي التالي، طبقا لشاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 99.84 جنيه للشراء، و 100.14 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 99.84 جنيه للشراء، و 100.14 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 100.43 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 96.80 جنيه للشراء، و100.43 للبيع.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، 98.09 جنيه للشراء، و100.43 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 100.47 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري، 95.54 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 94.54 جنيه للشراء، و 100.69 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و 100.43 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 100.44 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية

سعر في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و 100.11 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري، 100.09 جنيه للشراء، و100.49 للبيع.