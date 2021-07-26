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سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 26-7-2021 في مصر

مستقراً داخل البنك الأهلي الكويتي
فاطمة إمام 12:09 م, الأثنين, 26 يوليو 21 12:09 م, الأثنين, 26 يوليو 21

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يواصل سعر الدينار الكويتي حالة من الاستقرار في بداية تعاملات مقابل الجنيه المصري داخل فروع عدد كبير من البنوك المحلية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرفية، بحسب آخر التحديثات على سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 26 يوليو 2021 وبلغ مستوى متوسط سعر صرف العملة الكويتية عند 51.97 جنيه للشراء، و 52.32 جنيه للبيع، وذلك طبقا للمسح التي تقدمة بوابة “المال” بشكل يومي خدمة لمتابعيها عن أسعار العملات العربية والأجنبية.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بفروع البنك التجاري الدولي CIB، إلى 49.33 جنيه للشراء، و52.33 للبيع، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

كما تداولت سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي، عند مستوى 49.54 جنيه للشراء، و52.30 للبيع وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وفي بداية التعاملات .. وصل سعر صرف العملة الخليجية الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، إلى مستوى 48.42 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

أعلنت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات سعر صرف الدينار الكويتي على الشراء والبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري عند 49.32 جنيه للشراء، و52.26 للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

أظهر تقرير “المال” المسائي أسعار العملات العربية.. وصول سعر الدينار الكويتي إلى 3.32 دولار بحسب آخِر تحديث داخل السوق.

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سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

ووفقاً لآخر تحديث على أسعار العملات.. وصل سعر الدينار الكويتي أمام الريال السعودي إلى 12.47 ريال.

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بقلم فاطمة إمام

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