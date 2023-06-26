سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 26-6-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات في البنوك

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 26-6-2023، تباينًا في بداية التعاملات اليومية الصباحية بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري مستوى صرف مقابل الجنيه المصري بـ 100.30 جنيه للشراء، و 100.64 للبيع وفقًا لمتوسط السعر في البنك المركزي المصري، وينشر موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا يوميًا عن أسعار صرف عملة الكويت في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية بحسب شاشات التداول، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني، 94.80 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك سايب «Saib»

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك سايب، 100.34 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر إلى 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وفي المصرف العربي الدولي، بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه مستوى صرف عند: 100.33 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

أما سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، حقق سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 96.09 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وعرض البنك الأهلي المصري، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 99.52 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

وطرح بنك مصر، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 100.11 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 97.30 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي في أمام الجنيه المصري بنك الإسكندرية إلى 97.05 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك القاهرة

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، 100.40 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي، 98.09 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي، 95.63 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.