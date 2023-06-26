سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 26-6-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

شهد سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الأهلي – مصر

اليوم الإثنين 26-6-2023 تبايناً بالشراء والبيع، أمام العملة المحلية، بنهاية عمليات التداول المصرفية بآخر يوم عمل بالبنوك قبل البدء في عطلة رسمية تستغرق 7 أيام بمناسبة عيد الأضحي المبارك وذكرى 30 يونيو، وجاء متوسط سعر صرف العملة الكويتية بقيمة 100.33 جنيه للشراء، مقابل 100.67 للبيع، وفقاً للبيان الصادر عن البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

أظهرت شاشات التداول المتواجدة ببنك الكويت الأهلي – مصر سعر الدينار الكويتي اليوم، أمام العملة المحلية، 97.82 جنيه للشراء، 100.71 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

أوضحت ماكينات الصراف الألى في بنك قطر الوطني الأهلي سعر الدينار الكويتي، أمام العملة المحلية، بقيمة 95.94 جنيه للشراء، 100.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

عرض موقع البنك المصري الخليجي الإلكتروني سعر الدينار الكويتي، أمام العملة المحلية، عند 95.63 جنيه للشراء، 100.84 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

قدرت شاشات التداول سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام العملة المحلية، بقيمة 94.50 جنيه للشراء، 100.63 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك سايب

بلغ سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

حسبما جاء في الموقع الإلكتروني لبنك مصر، أمام العملة المحلية، 100.34 جنيه للشراء، 100.71 للبيع.

توقف سعر الدينار الكويتي في موقع بنك الاستثمار العربي على شبكة الإنترنت، أمام العملة المحلية، عند 96.03 جنيه للشراء، 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية

ثبت سعر الدينار الكويتي بماكينات الصراف الألى في لبنك التنمية الصناعية، أمام العملة المحلية، بقيمة 96.09 جنيه للشراء، 100.38 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي اجريكول مصر

أعلنت شاشات التداول في بنك كريدي اجريكول مصر سعر الدينار الكويتي، أمام العملة المحلية، بقيمة 95.51 جنيه للشراء، 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

في حين سجل موقع المصرف المتحد سعر

اليوم، أمام العملة المحلية، بقيمة 93.48 جنيه للشراء، 100.71 للبيع.