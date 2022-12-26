سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 26-12-2022 ببداية التعاملات في مصر

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 26-12-2022، ببداية التعاملات اليومية بالبنوك العاملة في مصر، إلى 80.60 جنيه للشراء، و 80.81 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» هذا التقرير اليومي التفصيلي، عن أسعار صرف عملة دولة الكويت في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك، وعدد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر، 77.76 جنيه للشراء، و 80.60 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، 80.46 جنيه للشراء، و 8.80 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي القطري

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، 76.75 جنيه للشراء، و 80.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، إلى 80.46 جنيه للشراء، و 80.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 77.78 جنيه للشراء، و 80.60 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

أما سعر الدينار الكويتي في بنك التنيمة الصناعية، حقق مستوى صرف عند: 77.03 جنيه للشراء، و 80.80 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وطرح البنك الأهلي الكويتي – مصر، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 78.24 جنيه للشراء، و 80.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وعرض البنك المصري الخليجي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 76.63 جنيه للشراء، و 80.91 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

وقدّر بنك الاستثمار العربي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 76.65 جنيه للشراء، و 81.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، 75.99 جنيه للشراء، و 81.11 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، 76.74 جنيه للشراء، و 80.80 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، 77.84 جنيه للشراء، و 80.90 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى 78.47 جنيه للشراء، و 80.80 للبيع.