سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 25-9-2023 أمام الجنيه في الختام

أظهرت شاشات التداولات اللحظية ومواقع البنوك الإلكترونية تباين سعر اليوم الإثنين 25-9-2023، ليرتفع في بعض البنوك ويتسقر في البعض الآخر، ليصل متوسط سعر وحدة النقد الكويتية في مصر إلى 99.86 جنيه للشراء، مقابل 100.20 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تعامل على صفحة البنك المركزي المصري المختصة بنشر آخر تحديثات على أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، لتعرض المال في تقريرها التالي سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه، والتي جاءت عند:

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

يعرض بنك المصرف المتحد سعري شراء وبيع الدينار الكويتي اليوم عند مستوى 93.48 جنيه للشراء، 100.21 للبيع.

سعر وحدة النقد الكويتية في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدينار داخل البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري عند 98.91 جنيه للشراء، و 99.88 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

عرضت فروع البنك التجاري الدولي سعر أمام نظيره المصري عند مستويات 97.30 جنيه للشراء، و100.21 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

أظهر موقع بنك التنمية الصناعية الإلكتروني سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند مستوى 96.09 جنيه للشراء، و 99.88 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

أظهرت شاشات التداولات وصول سعر أمام الجنيه ببنك QNB الأهلي إلى 95.94 جنيه للشراء، و100.20 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك SAIB

عرضت فروع بنك الشركة المصرفية العربية سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB إلى 99.84 جنيه للشراء، و100.21 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ببنك الكويت الوطني عند مستويات 94.32 جنيه للشراء، و 100.50 للبيع.

سعر الدينار الكويتي البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي في ختام التعاملات بالبنك الأهلي المصري إلى مستويات 97.82 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

عرضت فروع البنك الحكومي بنك سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند مستويات 99.61 جنيه للشراء، و 99.88 للبيع.