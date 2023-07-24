سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 24-7-2023 مقابل الجنيه بالبنوك بعد انتهاء الإجازة

شهد سعر اليوم الإثنين 24-7-2023 مقابل الجنيه المصري بأول يوم عمل للبنوك بعد إنتهاء الإجازات الرسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية وعيد ثورة 23 يوليو 1952، انخفاضًا لسعري الشراء والبيع في معظم البنوك، وبحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، وصل متوسط سعر الصرف 100.51 جنيه للشراء، و 100.89 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» أسعار عملة دولة الكويت، وفقا لشاشات التداول والمواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك سايب

طرح سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري بـ 100.49 جنيه للشراء، و100.96 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 97.19 جنيه للشراء، و100.96 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 100.25 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

أما سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري، 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني إلى مقابل الجنيه، 94.88 جنيه للشراء، و 101.09 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر، أمام الجنيه المصري، 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

عرض سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي بـ مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

و سعر في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 99.58 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري حقق 95.63 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

طرح سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري بـ 96.09 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.