سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 24-7-2023 بنهاية التعاملات في مصر

سجل سعر اليوم الإثنين 24-7-2023، بنهاية التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، انخفاضًا في معظم البنوك وارتفع في الباقي خلال عمليات التداول وذلك في أول يوم عمل بعد انتهاء العطلة الأسبوعية للبنوك وإجازة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو، مححقًا متوسط صرف وفقًا للبنك المركزي عند: 100.48 جنيه للشراء، و100.83 للبيع، تستعرض بوابة جريدة المال تقريرًا يوميًا عن أسعار عملة الكويت في البنوك الحكومية والخاصة بحسب شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة، 100.40 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

وقدّر بنك الاستثمار العربي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، 97.19 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وطرح البنك المصري الخليجي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان إلى 96.99 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

وعرض بنك مصر، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 100.25 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، 99.58 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني، بلغ سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 94.88 جنيه للشراء، و 101.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

أما سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، فحقق مستوى صرف عند: 97.30 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 98.09 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر، 95.54 جنيه للشراء، و100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وحقق سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، 93.48 جنيه للشراء، و100.96 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية إلى 96.09 جنيه للشراء، و100.63 للبيع.