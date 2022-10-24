سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 24-10-2022 في مقابل الجنيه بنهاية التعاملات البنكية

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 24-10-2022 في مقابل الجنيه المصري لمستوى صرف 63.24 جنيه للشراء، 63.49 للبيع، بنهاية التعاملات البنكية، وفقًا لتقرير متوسط أسعار العملات الصادر عن «البنك المركزي المصري»، حيث انخفض بمقدار 6 قروش للشراء، و7 قروش للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار الصرف لعملة دولة الكويت في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى، وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد 59.54 جنيه للشراء، و 63.58 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك العربي الإفريقي الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي، في مقابل الجنيه المصرى، 60.51 جنيه للشراء، و 66.49 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك بلوم

حقق سعر الدينار الكويتي في مقابل الجنيه المصرى في بنك بلوم، 63.21 جنيه للشراء، و 63.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري سعر صرف، 61.97 جنيه للشراء، و 63.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه سعر صرف، 61.06 جنيه للشراء، و 63.51 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك أبو ظبى الإسلامى

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك أبو ظبى الإسلامى أمام الجنيه مستوى صرف 62.47 جنيه للشراء، و 63.58 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر مقابل الجنيه المصري 61.16 جنيه للشراء، و 63.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري ، 59.49 جنيه للشراء، و 63.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربى

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربى أمام الجنيه المصرى سعر صرف 61.12 جنيه للشراء، و 65.28 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري 59.71 جنيه للشراء، و 63.74 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك سايب

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك سايب أمام الجنيه المصرى مستوى صرف 63.21 جنيه للشراء، و 63.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي مقابل الجنيه، 62.79 جنيه للشراء، و 63.58 للبيع.