سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 23-5-2022 في مصر

أظهرت شاشات التداولات الصباحية حفاظ سعر الدينار الكويتي على مستواه اليوم الإثنين 23 مايو 2022 داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ليسجل في آخر تحديث له 60.118 جنيه للشراء، و60.517 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي وشركات الصرافة العاملة بمصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما بين التحديث للعملات العربية استقرار سعر الدينار الكويتي داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية عند 57.90 جنيه للشراء، و60.42 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وبحسب التحديثات الأخيرة على شاشات التداولات اللحظية وصل سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، إلى 57.78 جنيه للشراء، و60.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك التعمير والإسكان، عند 57.35 جنيه للشراء، و60.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

ووصلت مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بمصرف أبوظبي الإسلامي، إلى 55.75 جنيه للشراء، و60.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

حافظ سعر الدينار الكويتي بشبكة فروع بنك الإسكندرية على مستواه، عند 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر شراء وبيع الدينار الكويتى بفروع البنك الأهلي المصري، عند 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وبلغت مستويات سعر الدينار الكويتى بفروع بنك مصر أمام الجنيه المصري صباح اليوم 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع.