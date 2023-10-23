سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 23-10-2023 ببداية التعاملات في مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 23-10-2023، مستوى صرف متباين في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووصل متوسط سعر عملة دولة الكويت في آخر تقرير صادر من البنك المركزي إلى 99.84 جنيه للشراء، و 100.18 للبيع.

وينشر موقع جريدة المال في التقرير التفصيلي التالي أسعار صرف في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب، 99.75 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وعرض البنك الأهلي المصري، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 98.83 جنيه للشراء، و 99.79 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر إلى 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، 99.52 جنيه للشراء، و 99.83 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي

وحقق سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، 99.75 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

وطرح البنك المصري الخليجي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

وقدر بنك الإسكندرية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 96.50 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر مستوى صرف عند: 97.30 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

أما سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، حقق مستوى صرف عند: 99.60 جنيه للشراء، و 100.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، 94.24 جنيه للشراء، و 100.47 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، 95.94 جنيه للشراء، و 100.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد، 93.48 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.