سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 23-10-2023 أمام الجنيه في الختام

أظهرت شاشات التداولات اللحظية ومواقع البنوك الإلكترونية، تباين سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 23-10-2023، في ختام التعاملات اليومية بفروع البنوك العاملة في السوق المحلية، مقابل عملة مصر المحلية لتصل متوسط وحدة النقد الكويتية إلى 99.72 جنيه للشراء، و100.06 للبيع، في آخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري بصفحته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، لتعرض المال في تقريرها شراء وبيع في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية، والتي جاءت عند:

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

عرض أكبر البنوك في السوق تسجيل البنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري 98.83 جنيه للشراء، و 99.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

كما عرض بنك كريدي أجريكول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

داخل فروع بنك مصر جاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند مستويات 99.51 جنيه للشراء، و 99.83 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي

أظهر التقرير الختامي للمال وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي، إلى 99.73 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

في ختام التعاملات عرض البنك المصري الخليجي سعر الدينار الكويتي مقابل نظيره المصري عند 95.63 جنيه للشراء، و100.24 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية ببنك الإسكندرية عند مستويات 96.49 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

أظهر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك التجاري الدولي وصول سعر أمام الجنيه المصري عند 97.30 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية بموقع بنك القاهرة الرسمي 99.60 جنيه للشراء، و100.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

سجل سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية المصري داخل بنك الشركة المصرفية العربية 99.74 جنيه للشراء، و100.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم داخل فروع بنك المصرف المتحد عند مستويات 93.48 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.