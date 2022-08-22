سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 22-8-2022 مقابل الجنيه في بداية التعاملات

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 22-8-2022 استقرارًا نسبيًّا في بداية التعاملات البنكية الصباحية داخل البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، وسجل متوسط سعر العملة الكويتية وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي عن متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية: 62.12 جنيه للشراء، و 62.39 جنيه للبيع، ويرصد موقع «جريدة المال» في التقرير التفصيلي التالي أسعار أسعار صرف عملة دولة الكويت، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري إلى 59.94 جنيه للشراء، و 62.32 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك مصر أمام الجنيه المصري 59.86 جنيه للشراء، و 62.32 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري: 60.79 جنيه للشراء، و 62.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني أمام الجنيه المصري إلى 58.59 جنيه للشراء، و 62.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر صرف العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 59.36 جنيه للشراء، و 62.43 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي

في البنك العربي الإفريقي، وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري إلى 59.37 جنيه للشراء، و 65.31 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية ببنك الاستثمار العربي

وبلغ سعر العملة الكويتية بالبنك الاستثماري العربي مستوى: 59.31 جنيه للشراء، و 63.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي مصر

وسجل سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي مصر: 61.63 جنيه للشراء، و 62.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية: 59.62 جنيه للشراء، و 62.38 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد 57.87 جنيه للشراء، و 62.38 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، إلى 60.30 جنيه للشراء، و 62.42 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع البنك.