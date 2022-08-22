سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 22-8-2022 بختام التعاملات بالبنوك المصرية

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 22-8-2022، في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك، 62.06 جنيه للشراء، و 62.40 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وشركات الصرافة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم ببنك مصر مقابل الجنيه المصري، 59.86 جنيه للشراء، و 62.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 59.94 جنيه للشراء، و 62.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي «CIB»

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي «CIB»، مقابل الجنيه المصري، إلى 60.30 جنيه للشراء، و 62.42 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، 58.37 جنيه للشراء، و 62.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB»

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB»، سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، 60.79 جنيه للشراء، و 62.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي الدولي، إلى 59.37 جنيه للشراء، و 65.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 58.59 جنيه للشراء، و 62.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

وفي البنك الأهلي القطري، وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، إلى 59.43 جنيه للشراء، و 62.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في بنك بلوم مصر

وفي بنك بلوم مصر، وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، إلى 62.02 جنيه للشراء، و 62.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان، 59.01 جنيه للشراء، و 62.54 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي مقابل الجنيه، إلى 59.31 جنيه للشراء، و 63.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي الكويتي، 61.63 جنيه للشراء، و 62.38 جنيه للبيع.