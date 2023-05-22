سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 22-5-2023 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات بالبنوك

تباين سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و 100.78 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك مصر
طرح سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 99.51 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية
شهد سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 92.09 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 99.51 جنيه للشراء، و100.46 للبيع.
سعر عملة دولة الكويت في بنك الاستثمار العربي
حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
قدر سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 97.30 جنيه للشراء، و 100.76 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي
بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 100.78 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية
عرض سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 97.13 جنيه للشراء، و 100.78 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 94.89 جنيه للشراء، و 101.04 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول
طرح سعر
سعر عملة دولة الكويت في البنك المصري الخليجي
شهد سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 100.90 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم
وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري إلى 95.54 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع.