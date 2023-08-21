سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 21-8-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات

تباين سعر الكويتي اليوم الإثنين 21-8-2023 أمام نظيره الجنيه بنهاية التداولات في آخر تحديث له، على شاشات التداول ومواقع البنوك العاملة في السوق المحلية حكومية وخاصة، ليسجل متوسط سعر عملة دولة الكويت 100.09 جنيه للشراء، 100.44 جنيه للبيع، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، وتقدم المال خلال تقرير تفيصيلي حول شراء وبيع في البنوك، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في ختام التداولات بفروع البنك الاهلي المصري إلى مستويات 99.21 جنيه للشراء، و100.21 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية بنك مصر

وداخل البنك الحكومي بنك مصر جاء سعر الدينار الكويتي مقابل نظيره المصري في الختام عند 99.89 جنيه للشراء، و100.21 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك القاهرة

عرض موقع بنك القاهرة الإلكتروني سعر الدينار الكويتي أمام نظيره المصري عند مستويات 100.40 جنيه للشراء، و100.46 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك التجاري الدولي

كما عرضت شاشات تداولات البنك التجاري الدولي سعر الدينار أمام الجنيه المصري عند 97.30 جنيه للشراء، و100.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

وبلغ سعرالدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ببنك الإسكندرية على شاشات التداولات عند 96.85 جنيه للشراء، و100.53 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبوظبي الإٍسلامي

وسجل سعر الدينار الكويتي في ختام التداولات بمصرف أبوظبي الإسلامي 98.09 جنيه للشراء، و100.53 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت بنك التعمير والإسكان

وعرضت فروع بنك التعمير والإسكان سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في الختام عند 96.99 جنيه للشراء، و100.53 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في المصري الخليجي

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات بفروع البنك المصري الخليجي بختام التداولات 95.63 جنيه للشراء، و100.62 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك المصرف المتحد

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري على شاشات التداولات بنك المصرف المتحد عند مستويات 93.48 جنيه للشراء، و100.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

وسجل الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري ببنك قطر الوطني الأهلي 95.94 جنيه للشراء، 100.53 جنيه للبيع.