بنـــوك

سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 21-6-2021 في مصر

مستقراً داخل البنك الأهلي عند 49.15 جنيه للشراء
فاطمه امام 11:31 ص, الأثنين, 21 يونيو 21 11:31 ص, الأثنين, 21 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أفتتحت مستويات شراء وبيع سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 21-6-2021 على استقرارمقابل الجنيه المصري، داخل عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المصرفية المصرية، كما سجل عند 51.76 جنيه للشراء، 52.10 للبيع، بحسب السعر المعلن داخل البنك المركزي المصري. وتقدم “المال” عبر التقرير التالي سعر الدينار الكويتي في البنوك التي جاءت كالآتي:

الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند مستوى 49.02 جنيه للشراء، و52.33 للبيع، بحسب التحديث الأخير داخل البنك،داخل شبكة فروع أكبر مصرف خاص في السوق المصرفية البنك التجاري الدولي CIB

اقرأ أيضا  سعر اليورو اليوم الإثنين 21-6-2021 في البنوك المصرية
سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وفي بداية التعاملات الصباحية اليوم .. استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 49.54 جنيه للشراء، و52.21 للبيع، داخل فروع البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

ومن ناحية أخري.. وصل سعر صرف الدينار أمام الجنيه المصري عند 48.26 جنيه للشراء، و52.17 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم الجمعة 18-6-2021 في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي بأكبر بنك حكومي في مصر البنك الأهلي المصري إلى 49.15 جنيه للشراء، و52.29 للبيع، بحسب أحدث مؤشرات التداول بحسب تقرير المال الصباحي على العملات العربية.

سعر الدينار مقابل الدولار

أظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدينار الكويتي مقابل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأحد عند 3.32 دولار، بحسب آخِر تحديث له داخل السوق.

اقرأ أيضا  سعر الدولار الأمريكي يعاود الارتفاع الثلاثاء وسط ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

ووفقاً لآخر تحديث التعاملات العربية، وصلت مستويات سعر صرف العملة الكويتية أمام الريال السعودي عند مستوى 12.45 ريال.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمه امام

ملف الكاتب فاطمه امام

اقرأ أيضاً

أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 21 يونيو 2021

محمد عبد السند 11:43 ص, الأثنين, 21 يونيو 21

البنك الأهلي يطلق خدمة التحصيل الإلكتروني مع قطاع الوافدين بوزارة التعليم العالي

الحسينى حسن 11:22 ص, الأثنين, 21 يونيو 21

سعر اليورو اليوم الإثنين 21-6-2021 في البنوك المصرية

فاطمه امام 11:21 ص, الأثنين, 21 يونيو 21

أسعار العملات اليوم الإثنين 21-6-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 11:15 ص, الأثنين, 21 يونيو 21

سعر الريال السعودي اليوم الأثنين 21-6-2021 في البنوك المصرية

منى صلاح 11:08 ص, الأثنين, 21 يونيو 21

تحالف مصرفى من 8 بنوك يرتب قرضاً بنحو 200 مليون دولار لصالح «جاسكو»

الحسينى حسن 9:57 ص, الأثنين, 21 يونيو 21