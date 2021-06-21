سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 21-6-2021 في مصر

أفتتحت مستويات شراء وبيع سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 21-6-2021 على استقرارمقابل الجنيه المصري، داخل عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المصرفية المصرية، كما سجل عند 51.76 جنيه للشراء، 52.10 للبيع، بحسب السعر المعلن داخل البنك المركزي المصري. وتقدم “المال” عبر التقرير التالي سعر الدينار الكويتي في البنوك التي جاءت كالآتي:

الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند مستوى 49.02 جنيه للشراء، و52.33 للبيع، بحسب التحديث الأخير داخل البنك،داخل شبكة فروع أكبر مصرف خاص في السوق المصرفية البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وفي بداية التعاملات الصباحية اليوم .. استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 49.54 جنيه للشراء، و52.21 للبيع، داخل فروع البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

ومن ناحية أخري.. وصل سعر صرف الدينار أمام الجنيه المصري عند 48.26 جنيه للشراء، و52.17 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي بأكبر بنك حكومي في مصر البنك الأهلي المصري إلى 49.15 جنيه للشراء، و52.29 للبيع، بحسب أحدث مؤشرات التداول بحسب تقرير المال الصباحي على العملات العربية.

سعر الدينار مقابل الدولار

أظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدينار الكويتي مقابل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأحد عند 3.32 دولار، بحسب آخِر تحديث له داخل السوق.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

ووفقاً لآخر تحديث التعاملات العربية، وصلت مستويات سعر صرف العملة الكويتية أمام الريال السعودي عند مستوى 12.45 ريال.