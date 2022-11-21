سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 21-11-2022 في بداية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصرى، استقرار في أسعار الشراء والبيع، بالبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية، ووصل إلى 79.37 جنيه للشراء، و 79.63 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الأخير لمتوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزى المصرى»، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف عملة دولة الكويت، وفقًا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجارى الدولى

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجارى الدولى مقابل الجنيه المصرى إلى 77.24 جنيه للشراء، و 79.74 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري 76.36 جنيه للشراء، و 79.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى القطرى

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى القطرى مقابل الجنيه المصري 76.03 جنيه للشراء، و 79.73 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلى المصرى

قدر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصرى أمام الجنيه المصرى بــ 76.62 جنيه للشراء، و 79.57 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر مقابل الجنيه المصرى، 75.69 جنيه للشراء، و 81.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصرى الخليجى

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصرى الخليجى أمام الجنيه 75.91 جنيه للشراء، و 79.74 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك بلوم

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مقابل الجنيه المصرى إلى 79.31 جنيه للشراء، و 79.70 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك التنمية الصناعية

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية أمام الجنيه المصري 76.29 جنيه للشراء، و 79.62 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإستثمار العربى

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإستثمار العربى مقابل الجنيه المصري 76.18 جنيه للشراء، و 81.21 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

قدر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب أمام الجنيه المصرى بــ 79.36 جنيه للشراء، و 79.73 للبيع.

سعر عملة الكويت في مصرف أبو ظبى الإسلامى

شهد سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى مقابل الجنيه المصرى 77.87 جنيه للشراء، و 79.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربى الدولى

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربى الدولى أمام الجنيه المصرى 79.39 جنيه للشراء، و 79.73 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى إلى 76.86 جنيه للشراء، و 79.57 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلى الكويتى أمام الجنيه المصري 77.67 جنيه للشراء، و 79.73 للبيع.