شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 21-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصرى، تباينا بين الاستقرار والارتفاع في الشراء والبيع من 3 قروش وحتى 20 قرشا، وانخفاض بضعة قروش، بالبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية، ووصل إلى 79.37 جنيه للشراء، و 79.63 جنيه للبيع، وفقا لتقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزى المصرى» الأخير، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف عملة دولة الكويت، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى، طبقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية لها.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري إلى 76.36 جنيه للشراء، و 79.73 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الاستثمار العربى

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربى أمام الجنيه المصري 76.18 جنيه للشراء، و 81.21 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري 76.40 جنيه للشراء، و 79.73 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك بلوم

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم أمام الجنيه المصرى 79.29 جنيه للشراء، و 79.62 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك سايب مقابل الجنيه المصرى بــ 79.36 جنيه للشراء، و 79.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصرى الخليجى

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصرى الخليجى أمام الجنيه 75.91 جنيه للشراء، و 79.74 للبيع.

سعر عملة الكويت في مصرف أبو ظبى الإسلامى

وصل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى مقابل الجنيه المصرى إلى 77.87 جنيه للشراء، و 79.73 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك كريدي أجريكول- مصر

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر أمام الجنيه المصرى، 75.69 جنيه للشراء، و 81.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربى الدولى

بلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف العربى الدولى مقابل الجنيه المصرى 79.39 جنيه للشراء، و 79.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصرى

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلى المصرى أمام الجنيه المصرى 76.62 جنيه للشراء، و 79.57 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى بــ 76.68 جنيه للشراء، و 79.57 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى القطرى

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى القطرى أمام الجنيه المصري 76.03 جنيه للشراء، و 79.73 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلى الكويتى

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى مقابل الجنيه المصري إلى 77.67 جنيه للشراء، و 79.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجارى الدولى

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجارى الدولى أمام الجنيه المصرى 77.24 جنيه للشراء، و 79.74 للبيع.