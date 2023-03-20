سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 20-3-2023 ببداية التعاملات في مصر

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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري

اليوم الإثنين 20-3-2023، ببداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 100.61 جنيه للشراء، و 100.95 للبيع، بحسب متوسط السعر في البنك المركزي المصري، ويرصد موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار عملة دولة الكويت وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية، وعدد من الواقع الإلكترونية للبنوك.

سجل سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

اليوم في البنك الأهلي القطري، 95.94 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر إلى 96.96 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، 96.96 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وبينت شاشات التداول اللحظية، في البنك التجاري الدولي، تسجيل سعر الدينار الكويتي 97.30 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية أظهرت شاشات التداول، بلوغ سعر الدينار الكويتي اليوم 97.24 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه بـ 98.09 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

وقدّر البنك المصري الخليجي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 95.79 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

وطرح بنك سايب، سعر

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

أمام الجنيه المصري بـ 100.54 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.

وفي المصرف المتحد، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 93.48 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي

أما سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، حقق مستوى صرف عند: 100.53 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان إلى 96.99 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.