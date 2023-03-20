سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 20-3-2023 ببداية التعاملات في مصر

حقق سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري
سجل سعر
سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر
وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر إلى 96.96 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري
وحقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، 96.96 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
وبينت شاشات التداول اللحظية، في البنك التجاري الدولي، تسجيل سعر الدينار الكويتي 97.30 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية أظهرت شاشات التداول، بلوغ سعر الدينار الكويتي اليوم 97.24 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي
وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه بـ 98.09 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي
وقدّر البنك المصري الخليجي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 95.79 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك سايب
وطرح بنك سايب، سعر
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد
وفي المصرف المتحد، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 93.48 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.
سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي
أما سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، حقق مستوى صرف عند: 100.53 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان
وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان إلى 96.99 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.