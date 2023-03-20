سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 20-3-2023 بنهاية التعاملات بالبنوك في مصر

شهد سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية
سعر
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 95.96 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري
وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري إلى 96.96 جنيه للشراء، و 100.64 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك سايب
وفي بنك سايب، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 100.54 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي
وأما مصرف أبوظبي الإسلامي، فحقق سعر الدينار الكويتي اليوم مستوى صرف عند: 98.09 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر
وعرض بنك كريدي أجريكول مصر، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك التعمير والإسكان
وطرح بنك التعمير والإسكان، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 96.99 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي
وقدّر البنك المصري الخليجي، سعر
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري
وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، 95.94 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني
وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، 95.00 جنيه للشراء، و 101.21 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي
وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي إلى 100.53 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.