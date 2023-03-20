سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 20-3-2023 بنهاية التعاملات بالبنوك في مصر

شهد سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

اليوم الإثنين 20-3-2023، تباينًا ملحوظًا بنهاية التعاملات في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري بين الارتفاع والانخفاض، مسجلًا مستوى صرف عند: 100.56 جنيه للشراء، و 100.93 للبيع، وفقًا لمتوسط السعر في البنك المركزي المصري، وينشر موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة دولة الكويت بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

اليوم في بنك الإسكندرية، حقق مستوى صرف عند: 97.24 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 95.96 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري إلى 96.96 جنيه للشراء، و 100.64 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

وفي بنك سايب، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 100.54 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وأما مصرف أبوظبي الإسلامي، فحقق سعر الدينار الكويتي اليوم مستوى صرف عند: 98.09 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وعرض بنك كريدي أجريكول مصر، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التعمير والإسكان

وطرح بنك التعمير والإسكان، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 96.99 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وقدّر البنك المصري الخليجي، سعر

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

أمام الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و 101.08 للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، 95.94 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، 95.00 جنيه للشراء، و 101.21 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي إلى 100.53 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.