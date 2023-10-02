سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 2-10-2023 مقابل الجنيه بنهاية التداول

مازال سعر اليوم الإثنين 2-10-2023 حول مستوياته المتباينة بالشراء والبيع مقابل الجنيه المصري، في نهاية عمليات التداول المصرفية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وجاء متوسط سعر صرف العملة الكويتية 99.75 جنيه للشراء، مقابل 100.10 للبيع، وفقاً للبيان الصادر عن البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني بمتوسطات أسعار صرف العملات العربية والأجنبية.

وترصد بوابة «المال» الإلكترونية أسعار عملة دولة الكويت كما تقدمها المواقع الإلكترونية للبنوك المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

أوضحت ماكينات الصراف الآلى في بنك القاهرة سعر الدينار الكويتي اليوم، مقابل العملة المحلية، بقيمة 100.04 جنيه للشراء، 100.14 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

عرض موقع بنك بلوم مصر الإلكتروني سعر الدينار الكويتي، مقابل العملة المصرية، عند 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

قدرت شاشات التداول سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل العملة المحلية، بقيمة 94.29 جنيه للشراء، 100.39 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الأهلي – مصر

أظهرت شاشات التداول المتواجدة ببنك الكويت الأهلي – مصر سعر ، مقابل العملة المصرية، 97.82 جنيه للشراء، 100.14 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك سايب

بلغ سعر الدينار الكويتي حسبما جاء في الموقع الإلكتروني لبنك مصر، مقابل العملة المحلية، 99.78 جنيه للشراء، 100.15 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

توقف سعر الدينار الكويتي في موقع المصرف العربي الدولي على شبكة الإنترنت، مقابل العملة المصرية، عند 99.78 جنيه للشراء، 100.14 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

ثبت سعر الدينار الكويتي بماكينات الصراف الآلى في بنك التنمية الصناعية، مقابل العملة المحلية، بقيمة 96.09 جنيه للشراء، 99.82 للبيع.

سعرالعملة الكويتية في المصرف المتحد

في حين سجل موقع المصرف المتحد سعر الدينار الكويتي، مقابل العملة المصرية، بقيمة 93.48 جنيه للشراء، 100.14 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

قدمت شاشات التداول في البنك التجاري الدولي سعر اليوم، مقابل العملة المحلية، بقيمة 97.30 جنيه للشراء، 100.14 للبيع.