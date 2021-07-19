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سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 19-7-2021 في مصر

الدينار الكويتي يستقر أمام الدولار والريال
فاطمة إمام 11:58 ص, الأثنين, 19 يوليو 21 11:58 ص, الأثنين, 19 يوليو 21

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استقر سعر الدينار الكويتي مقابل نظيره المحلي داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك، المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرفية، على نفس مستويات أمس، نتيجة تعطيل العمل بالقطاع المصرفي،  بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442هــ وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري 51.95 جنيه للشراء، وعلى مستوى البيع سجل 52.41 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

جاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بفروع البنك التجاري الدولي CIB، عند 49.26 جنيه للشراء، و52.35 للبيع، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

جاء سعر صرف الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتي عند مستوى 49.61 جنيه للشراء، و52.36 للبيع، وفقاً لآحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وجاء الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، عند مستوى 48.44 جنيه للشراء، و52.30 للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

داخل البنك الأهلي المصري جاء سعر صرف الدينار الكويتي على الشراء والبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري عند 49.32 جنيه للشراء، و52.27 للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

مقابل الدولار الأمريكي جاء سعر الدينار الكويتي عند 3.33 دولار، وفق آخِر تحديث داخل السوق بحسب آخر تحديث على أسعار العملات.

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سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وبحسب آخر تحديث للعملة الكويتية جاء سعر الدينار الكويتي أمام الريال السعودي عند 12.47 ريال.

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بقلم فاطمة إمام

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