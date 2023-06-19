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سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 19-6-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات البنكية

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بنك القاهرة يعرض الشراء بـ 100.40 جنيه

سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 19-6-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات البنكية
شيرين راغب

شيرين راغب

4:00 م, الأثنين, 19 يونيو 23

سجل سعر

الدينار الكويتي
اليوم الإثنين 19-6-2023 انخفاضاً بقيم تتراوح ما بين 1 – 13 قرشًا للشراء والبيع في ختام التعاملات البنكية طبقاً للمعروض بشاشات التداول ومواقع البنوك الإلكترونية الرسمية للبنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي في مصر، وقدر البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف العملة الكويتية بـ 100.41 جنيه للشراء، مقابل 100.75 للبيع، وفقاً للبيان الأخير الصادر عنه بمتوسطات أسعار الصرف، مقابل الجنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

عُرض سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة بقيمة 100.40 جنيه للشراء، و100.79 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي بقيمة 97.30 جنيه للشراء، و100.84 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

وجاء في موقع بنك الإسكندرية سعر الدينار الكويتي بقيمة، 97.15 جنيه للشراء، و100.84 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم
سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر إلى: 97.82 جنيه للشراء، و100.84 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان قيمة: 96.99 جنيه للشراء، و100.76 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر العملة الكويتية في بنك بلوم مصر

في حين توقف سعر الدينار الكويتي في موقع بنك بلوم مصر عند: 98.09 جنيه للشراء، و100.84 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وعرض موقع البنك المصري الخليجي سعر

الدينار الكويتي
بقيمة: 95.63 جنيه للشراء، و100.98 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم
سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

وتوقف سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، عند: 100.21 جنيه للشراء، و100.52 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

بينما ثبت سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، عند: 94.91 جنيه للشراء، و101.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

ونشر موقع البنك الأهلي المصري سعر

الدينار الكويتي
اليوم بقيمة: 99.52 جنيه للشراء، و100.52 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

شيرين راغب

شيرين راغب

4:00 م, الأثنين, 19 يونيو 23