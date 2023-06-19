سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 19-6-2023 ببداية التعاملات

بلغ سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الإثنين 19-6-2023، مستوى صرف مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر 100.41 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر عن متوسط أسعار صرف العملات في البنك المركزي المصري، وينشر موقع جريدة المال تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن سعر عملة دولة الكويت في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية، بحسب شاشات التداول المنتشرة في أفرع البنوك.

سجل سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب «Saib»

اليوم في البنك الأهلي المصري، 99.55 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، مستوى صرف عند: 100.52 جنيه للشراء، و 100.85 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر مقابل الجنيه المصري إلى 100.21 جنيه للشراء، و 100.52 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وشهد سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، مستوى صرف عند: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي «CIB»

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وعرض المصرف العربي الدولي، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه بـ 100.43 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

وطرح بنك الإسكندرية، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 97.15 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وقدّر بنك التنمية الصناعية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 96.09 جنيه للشراء، و 100.52 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في بنك القاهرة

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، 100.40 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، إلى 97.82 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي، 98.09 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني، 94.91 جنيه للشراء، و 101.09 للبيع.