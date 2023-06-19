سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 19-6-2023 ببداية التعاملات

بلغ سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري
سجل سعر
سعر الدينار الكويتي في بنك سايب «Saib»
حقق سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، مستوى صرف عند: 100.52 جنيه للشراء، و 100.85 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك مصر
وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر مقابل الجنيه المصري إلى 100.21 جنيه للشراء، و 100.52 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر
وشهد سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، مستوى صرف عند: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي «CIB»
وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي
وعرض المصرف العربي الدولي، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه بـ 100.43 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية
وطرح بنك الإسكندرية، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 97.15 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية
وقدّر بنك التنمية الصناعية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 96.09 جنيه للشراء، و 100.52 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك القاهرة
وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، 100.40 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر
وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، إلى 97.82 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي
وبلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي، 98.09 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني، 94.91 جنيه للشراء، و 101.09 للبيع.