شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 19-12-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية استقرارًا نسبيًا بعد الانخفاض الذي حققته مساء أمس، وأفاد موقع البنك المركزي المصري بأن العملة الكويتية وصلت إلى متوسط سعر صرف 80.34 جنيه للشراء، 80.62 للبيع، وحققت عملة الكويت طوال الأسابيع الماضية قفزة في أسعارها حتى كسرت حاجز الـ 80 جنيهًا، وترصد جريدة المال في التقرير التالي حركة صرف العملات أمام العملة المصرية في البنوك العاملة في مصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 80.23 جنيه للشراء، 80.61 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري: 76.66 جنيه للشراء، 80.61 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد: 74.60 جنيه للشراء، 80.65 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 76.53 جنيه للشراء، 80.78 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 76.56 جنيه للشراء، 80.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب: 80.27 جنيه للشراء، 80.65 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر: 76.22 جنيه للشراء، 82.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي: 78.15 جنيه للشراء، 80.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 77.60 جنيه للشراء، 80.45 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري: 75.79 جنيه للشراء، 80.94 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 77.74 جنيه للشراء، 80.74 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك مصر: 77.58 جنيه للشراء، 80.45 للبيع.