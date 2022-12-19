سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 19-12-2022 بنهاية التعاملات البنكية في مصر

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 19-12-2022، بنهاية التعاملات اليومية في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري مقابل الجنيه المصري، مسجلًا 80.45 جنيه للشراء، و80.81 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار عملة الكويت في البنوك الحكومية والخاصة والأجنية والعربية والإسلامية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة بالأفرع، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي، 80.23 جنيه للشراء، و80.61 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، 76.31 جنيه للشراء، و82.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، 76.93 جنيه للشراء، و80.65 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، إلى 78.24 جنيه للشراء، و 80.75 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

وقدّر بنك الاستثمار العربي، سعر الدينار الكويتي بـ 76.69 جنيه للشراء، و 81.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وعرض البنك الأهلي المصري، سعر الدينار الكويتي بـ 77.69 جنيه للشراء، و 80.55 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وطرح بنك مصر، سعر الدينار الكويتي بـ 77.67 جنيه للشراء، و 80.55 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك سايب

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، 80.36 جنيه للشراء، و 80.75 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي، 77.84 جنيه للشراء، و 80.84 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي القطري

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، 76.75 جنيه للشراء، و 80.75 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، إلى 76.65 جنيه للشراء، و 80.75 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وطرح المصرف المتحد، سعر الدينار الكويتي بـ 74.69 جنيه للشراء، و 80.75 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

وعرض بنك الكويت الوطني، سعر الدينار الكويتي بـ 75.88 جنيه للشراء، و 81.04 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وقدّر البنك المصري الخليجي، سعر الدينار الكويتي بـ 76.63 جنيه للشراء، و 80.87 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم بمصرف أبوظبي الإسلامي، 78.47 جنيه للشراء، و 80.75 للبيع.