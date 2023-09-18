سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 18-9-2023 مقابل الجنيه المصري في مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 18-9-2023 تباينًا ملحوظًا في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، وصل متوسط سعر عملة دولة الكويت وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري إلى 99.83 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.

وينشر موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف وفقًا لشاشات التداول اللحظية وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة، 100.04 جنيه للشراء، و 100.18 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وحقق سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 98.09 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان، 96.99 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي إلى 95.63 جنيه للشراء، و 100.27 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر

وفي بنك بلوم مصر، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

أما سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني،حقق مستوى صرف عند: 94.43 جنيه للشراءن و 100.59 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وعرض المصرف المتحد، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 93.48 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

وطرح بنك قطر الوطني الأهلي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 95.94 جنيه للشراء، و 100.18 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

وقدّر بنك مصر، سعر مقابل الجنيه المصري بـ 99.63 جنيه للشراء، و 99.91 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية إلى 96.63 جنيه للشراء، و 100.18 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 98.95 جنيه للشراء، و 99.91 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.