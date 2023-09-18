سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 18-9-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 18-9-2023 تحركًا طفيفًا مرتفعًا أمام الجنيه في السوق المحلية المصرية مقارنة بمستوياته المعلنة أمس في سوق الصرافة، ليصل متوسط سعر صرف في السوق المصرفية المصرية إلى 99.81 جنيه للشراء، 100.16 للبيع وفقًا لآخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري المختص بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق المصرية، لتعرض السطور التالي مستويات شراء وبيع الدينار في السوق، والتي جاءت عند:

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الكويتي اليوم داخل فروع البنك الأهلي المصري عند مستوى 98.96 جنيه للشراء، 99.87 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

كما سجل سعر الدينار الكويتي على شاشات التداول في بنك مصر أمام الجنيه المصري 99.64 جنيه للشراء، 99.91 للبيع.

سعر وحدة النقد الكويتية في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي بموقع بنك الإسكندرية الإلكتروني أمام عملة مصر المحلية 96.62 جنيه للشراء، 100.18 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

تعرض فروع بنك القاهرة سعر الدينار الكويتي في بداية تعاملاتها الصباحية عند 100.04 جنيه للشراء، 100.18 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك المصرف المتحد

في بداية التعاملات جاء سعر الدينار الكويتي داخل فروع بنك المصرف المتحد أمام الجنيه عند 93.48 جنيه للشراء، 100.24 للبيع.

سعر وحدة النقد الكويتية في بنك الكويت الوطني

فيما عرضت شاشات التداولات الموجودة داخل فروع بنك الكويت الوطني سعر الدينار عند 94.43 جنيه للشراء، 100.59 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

أظهرت شاشات التداولات الموجودة ببنك التنمية الصناعية وصول سعر الدينار إلى 96.09 جنيه للشراء، 99.87 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي داخل فروع المصرف العربي الدولي ببداية التعاملات 99.86 جنيه للشراء، 100.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

أظهر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان وصول سعر الدينار الكويتي إلى 96.99 جنيه للشراء، 100.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

عرض بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه عند 99.87 جنيه للشراء، 100.24 للبيع.