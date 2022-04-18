أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 18 أبريل 2022، طبقًا لشاشات التداول اللحظية داخل شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليسجل 60.118 جنيه للشراء، و60.517 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي .

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وبينت شاشات التداول في آخر تحديث لها استقرار سعر الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية عند مستوى 57.90 جنيه للشراء، و60.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي 59.10 جنيه للشراء، و60.48 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وأظهرت شاشات التداول اللحظية استقرار سعر شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك التعمير والإسكان عند 57.87 جنيه للشراء، و60.52 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

وبلغت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار بنهاية التعاملات داخل البنوك المصرية، اليوم، 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتي بالبنك العربي الأفريقي

وأظهرت شاشات التداول وصول صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي، إلى 57.56 جنيه للشراء، و63.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 58.04 جنيه للشراء، و60.55 جنيه للبيع.