سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 17-7-2023 بنهاية التعاملات

شهد سعر الكويتي اليوم الإثنين 17-7-2023، حالة من التباين ليتحرك بصورة طفيفة صعودًا في بعض البنوك وهبوطًا في المصارف الأخرى، على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الرسمية بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، ليصل متوسط سعر صرف العملة الكويتية أمام الجنيه المصري عند: 100.55 جنيه للشراء، و 101.07 للبيع، بحسب التحديث الاخير على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، وتقدم جريدة المال خلال التقرير التالي سعر العملة الكويتية شراء وبيع داخل القطاع المصرفي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

فقد سعر الدينار الكويتي قرشين داخل فروع البنك الأهلي المصري أمام العملة المصرية، ليسجل 99.76 جنيه للشراء، و100.76 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك القاهرة

فيما استقر سعر الدينار الكويتي في ختام التعاملات الصباحية على الموقع الرسمي لبنك القاهرة عند 100.40 جنيه للشراء، و 101.01 للبيع.

سعر الدينار الكويت الوطني في بنك مصر

جاءت مستويات الشراء والبيع لسعر الدينار الكويتي داخل فروع بنك الكويت الوطني 100.45 جنيه للشراء، و 100.76 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

تراجع سعر الدينار الكويتي داخل بنك QNB أمام الجنيه المصري إلى مستويات 95.94 جنيه للشراء، و 101.09 للبيع.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدينار الكويتي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الجنيه إلى مستويات 98.09 جنيه للشراء، و 101.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بلغت مستويات شراء وبيع الكويتي أمام عملة مصر المحلية ببنك الإسكندرية 97.35 جنيه للشراء، و 101.09 للبيع

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

في ختام التعاملات سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بفروع المصرف المتحد، 93.48 جنيه للشراء، و 101.09 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي



بلغ سعر الدينار الكويتي داخل المصرف العربي الدولي في ختام التعاملات عند 100.74 جنيه للشراء، و 101.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل بنك SAIB في ختام التعاملات عند 100.68 جنيه للشراء، و 101.09 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في كريدي أجريكول مصر



عرضت فروع بنك كريدي أجريكول سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه عند مستويات 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

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