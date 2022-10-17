سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 17-10-2022 بنهاية التعاملات في مصر

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 17-10-2022، تباينًا ملحوظًا في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك العاملة في مصر، إذ سجل ارتفاعًا وانخفاضَا في سعري البيع والشراء بحسب كل بنك، أما متوسط السعر بحسب البنك المركزي المصري فوصل إلى 63.25 جنيه للشراء، و 63.50 للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير اليومي التفصيلي، أسعار صرف عملة دولة الكويت مقابل الجنيه، وفقًا لشاشات التداول بفروع البنوك العربية والحكومية والخاصة والإسلامية والأجنبية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الأهلي القطري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي القطري، مستوى صرف عند 61.11 جنيه للشراء، و 63.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

أما سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري 61.25 جنيه للشراء، و 65.28 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية

وحقق سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه، في بنك التنمية الصناعية: 61.28 جنيه للشراء، و 63.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، إلى 60.80 جنيه للشراء، و 65.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب «Saib»

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك سايب «Saib»، مستوى صرف عند: 63.15 جنيه للشراء، و 63.52 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، في بنك مصر إلى 61.07 جنيه للشراء، و 63.45 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في التجاري الدولي «CIB»

أما سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، في التجاري الدولي «CIB»، فوصل إلى 61.97 جنيه للشراء، و 63.50 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وشهد سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه، في البنك الأهلي المصري: 61.05 جنيه للشراء، و 63.45 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وحقق سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 62.47 جنيه للشراء، و 63.49 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه 59.49 جنيه للشراء، و 63.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

أما سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، فوصل إلى 59.66 جنيه للشراء، و 63.72 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك المصري الخليجي، إلى 61.00 جنيه للشراء، و 63.58 للبيع.