سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 16- 3-2020 فى البنوك المصرية

ينشر الموقع الإلكترونى لجريدة “المال” سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه فى البنوك المصرية وكذلك أسعاره مقابل الدولار واليورو فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين 16-3-2020 ، ويسمح البنك المركزى المصرى للبنوك المحلية بتسعير العملات الأجنبية بناء على تحركاتها أمام الدولار ووفقا لمعطيات العرض والطلب.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 50.33 جنيه للشراء و51.23 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

وصل سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي المصري 50.33 جنيه للشراء و 51.23 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى البنك الكويت الوطنى

سجل سعر الدينار الكويتى فى البنك الكويت الوطنى 50.68 جنيه للشراء و 51.50 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري الخليجي 51.33 جنيه للشراء و 51.36 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الإفريقي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الإفريقي 51.55 جنيه للشراء و 52.45 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري لتنمية الصادرات

سجل سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري لتنمية الصادرات 51.15 جنيه للشراء و 51.29 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك عودة

حقق سعر الدينار الكويتى فى بنك عودة 50.77 جنيهاً للشراء و 51.29 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى البنك الاهلي الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الاهلي الكويتي.26 51 جنيهاً للشراء و 51.29 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم

سجل سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم 50.99 جنيهاً للشراء و 51.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى المصرف المتحد

حقق سعر الدينار الكويتى فى المصرف المتحد 50.97 جنيه للشراء و 51.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الاسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 50.91 جنيه للشراء و 51.29 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك التعمير والإسكان

حقق سعر الدينار الكويتى فى بنك التعمير والإسكان 50.85 جنيه للشراء و 51.58 جنيه للبيع .

وخفض بنك الكويت المركزى سعر العائد بمقدار 0.25% لتصل عند إلى 2.5% .



