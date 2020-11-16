سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 16-11-2020 في مصر

أظهرت مؤشرات تداول العملات الأجنبية والعربية داخل السوق المصرفية المصرية اليوم الإثنين 16 نوفمبر ميل العملة الكويتية للتراجع في أغلب البنوك العاملة في مصر، بينما حققت مكاسب طفيفة في مصارف أخرى مقابل الجنيه المصري.

وبين تقرير جريدة المال علي سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم أن سعر الدينار الكويتي يتراوح في البنوك المصرية بين 51.39 جنيه، و 51.44 جنيه.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

ارتفع سعر شراء الدينار الكويتى قرشين مقابل الجنيه أكبر مصرف حكومي فى البنك الأهلي المصري 48.62 جنيه للشراء، بينما استقر على مستوى البيع 51.39 جنيه.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الإسكان والتعمير

بينما تراجع سجل الدينار الكويتى فى بنك الإسكان والتعمير، أكثر من 3 قروش مقابل الجنيه المصري 48.20 جنيه للشراء، كما استقرت العملة الكويتية على مستوى البيع مسجلًا و51.38 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى

وفيما ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصري، أكثر من 8 قروش على مستويين فى بنك الكويت الوطنى 48.14 جنيه للشراء، و51.36 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

وعلى صعيد الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي الدولي، بلغ مستوى 48.37 جنيه للشراء، و51.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري لتنمية الصادرات

وخلال تداولات اليوم بالبنك المصري لتنمية الصادرات، وصل سعر صرف العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري فى 48.69 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع، في بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدينار الكويتي فى بنك عوده

على الجانب الآخر تراجع سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصري، 4 قروش داخل بنك عوده مصر 50.02 جنيه للشراء، و51.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتى

فيما تراجع الدينار الكويتي ثلاث جنيهات على دفعة واحدة عن تداولات أمس فى البنك الأهلي الكويتى 47.85 جنيه للشراء، و51.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم

فيما بلغ سعر صرف العملة المحلية الكويتية الدينار مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم 50.79 جنيه للشراء، و51.54 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي فى المصرف المتحد

وبحسب مؤشرات تداول العملات العربية والأجنبية داخل بنك المصرف المتحد، استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند 47.27 جنيه للشراء، و51.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، بحسب مؤشرات شاشة بنك الإسكندرية 48.31 جنيه للشراء، و51.36 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي فى بنك كريدي أجريكول

تراجع سعر صرف الدينار الكويتي أكثر من 10 قروش علي مستوى الشراء ببنك كريدي أجريكول مصر، ليصل إلى مستوى 47.53 جنيه للشراء، وتراجع 8 قروش على مستوى البيع مسجلاً 51.36 جنيه للبيع.