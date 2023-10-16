سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 16-10-2023 مقابل الجنيه في الختام

تباين سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 16-10-2023 أمام الجنيه المصري في ختام التداولات اليومية على شاشات التداولات اللحظية ومواقع البنوك الإلكترونية، ليصل متوسط وحدة النقد الكويتية إلى 99.66 جنيه للشراء، 100.00 للبيع، بحسب آخر تحديث على صفحة البنك المركزي المصري المختصة بنشر متوسط سلة العملات الرئيسية العربية والأوروبية في السوق الرسمية المصرفية، وخلال السطور التالية تعرض “المال” لقرائها مستويات شراء وبيع عملة الكويت، والتي جاءت عند:

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

عرض بنك مصر سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية التعاملات عند 99.45 جنيه للشراء، و 99.85 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

في ختام التعاملات عرض بنك “CIB” سعر الدينار الكويتي أمام نظيره المصري عند 97.30 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

أظهر تقرير “المال” اليومي.. وصول سعر الدينار الكويتي بالبنك المصري الخليجي إلى 95.63 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر

جاء سعر أمام نظيره المصري داخل فروع بنك بلوم مصر في ختام التعاملات 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

داخل فروع بنك كريدي أجريكول وصل سعر الدينار الكويتي في ختام التعاملات إلى 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بأكبر البنوك العاملة في السوق وصل سعر الدينار الكويتي في الختام إلى 98.78 جنيه للشراء، و 99.85 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي الكويتي

أظهر التقرير الختامي.. وصول سعر الدينار الكويتي داخل فروع البنك الأهلي الكويتي إلى 97.73 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

أظهرت شاشات التداولات اللحظية ببنك الإسكندرية وصول سعر الدينار الكويتي إلى 96.44 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وصل سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية بفروع ببنك القاهرة في مصر 99.60 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

عرض بنك الكويت الوطني في الختام سعر اليوم أمام الجنيه المصري عند 94.20 جنيه للشراء، و 100.62 للبيع.