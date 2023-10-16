سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 16-10-2023 ببداية التعاملات

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 16-10-2023 تباينًا أمام نظيره المصري على شاشات التداولات اللحظية، ومواقع البنوك الإلكترونية، مقارنة بالأسعار المعلنة أمس داخل المصارف العاملة في السوق المحلية، ليصل إلى مستوى 99.79 جنيه للشراء، و 100.14 جنيه للبيع، وفقًا لآخر بيان صادر عن البنك المركزي المصري، لتقدم البوابة الإلكترونية لـ«المال» التحديثات الأخيرة على سعر وحدة النقد الكويتية في البنوك العاملة في مصر، والتي جاءت عند مستوى:

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري ببنك القاهرة عند 99.60 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي إلى 97.30 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

عرض البنك المصري الخليجي سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية عند 95.63 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر

بلغ سعر بموقع بنك بلوم مصر، مقابل الجنيه ، 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

كما عرض البنك الأهلي الكويتي سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه عند مستويات 97.73 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

جاء سعر الدينار الكويتي بفروع بنك الإسكندرية في بداية التعاملات الصباحية عند 96.44 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

أظهر الموقع الإلكتروني لبنك الكويت الوطني وصول سعر إلى 94.20 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

عرض بنك كريدي أجريكول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

كما سجل سعر الدينار الكويتي على الموقع الإلكتروني لبنك مصر في بداية التعاملات 99.45 جنيه للشراء، و 99.85 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

في نهاية التقرير الصباحي جاء سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه بالبنك الأهلي عند 98.69 جنيه للشراء، و 99.78 للبيع.