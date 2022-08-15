سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 15-8-2022 في بداية التعاملات

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 15-8-2022 تباينًا نسبيًّا في بداية التعاملات البنكية داخل مصر مقابل الجنيه المصري بين سعري البيع والشراء، ووفقًا لآخر تحديث من البنك المركزي المصري لمتوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية؛ فإنّ سعر العملة الكويتية وصل لمستوى 62.29 جنيه للشراء، و 62.59 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًّا لأسعار عملة دولة الكويت في عدد من البنوك الحكومية والخاصّة والأجنبية العاملة بالسوق المصرفية المصرفي وفقًا لشاشات التداول بالفروع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

بينت شاشات التداول وصول سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المصري، إلى 59.93 جنيه للشراء، و 62.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وأظهرت شاشات التداول وصولل سعر الدينار الكويتي ببنك مصر مقابل الجنيه المصري، إلى 60.05 جنيه للشراء، و 62.51 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك أبو ظبي الإسلامي

وصل الدينار الكويتي بنك أبوظبي الإسلامي أمام الجنيه بحسب لشاشات التداول، إلى 60.79 جنيه للشراء، و 62.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي

وأوضحت شاشات التداول وصول سعر الدينار الكويتي بالبنك العربي الأفريقي مقابل الجنيه المصري إلى 59.55 جنيه للشراء، و 65.50 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

وبلغ سعر الدينا الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 59.36 جنيه للشراء، و 62.62 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني NBK

أما في بنك الكويت الوطني، سجل سعر الدينار الكويتي اليوم بحسب شاشات التداول مقابل الجنيه 58.77 جنيه للشراء، و 62.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد، أوضحت شاشات التداول وصول سعر الدينار الكويتي إلى 57.87 جنيه للشراء، و 62.58 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي CIB

وفي البنك التجاري الدولي، أوضحت شاشات التداول وصول سعر الدينار الكويتي إلى 60.30 جنيه للشراء، و 62.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي أمام الجنيه المصري، 59.43 جنيه للشراء، و 62.58 جنيه للبيع.