سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 15-5-2023 ببداية التعاملات في مصر

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

اليوم الإثنين 15-5-2023، ببداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة في مصر مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 100.46 جنيه للشراء، و 100.81 للبيع، بحسب متوسط السعر في البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة دولة الكويت في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك.

أظهرت شاشات التداول في بنك مصر وصول سعر الدينار الكويتي اليوم إلى 99.60 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وبينت شاشات التداول في البنك الأهلي المصري، تحقيق سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

99.59 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع.

وفي بنك سايب، بلغ سعر الدينار الكويتي مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 100.48 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

أما سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، حقق مستوى صرف عند: 95.94 جنيه للشراء، و 100.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

وعرض بنك الإسكندرية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 97.19 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

وطرح البنك التجاري الدولي، سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 97.30 جنيه للشراء، و 100.85 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

وقدّر البنك المصري الخليجي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر

وفي بنك بلوم مصر، سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي، 98.09 جنيه للشرالء، مقابل 100.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكان والتعمير

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكان والتعمير، 96.99 جنيه للشراء، مقابل 100.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد، 93.48 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة، 100.40 جنيه للشراء، و 100.80 للبيع.