سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 15-5-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

اليوم الإثنين 15-5-2023 الارتفاع مقابل الجنيه المصري بختام عمليات التداول بالبنوك بعدما كان انخفض في التعاملات الصباحية وتأرجحت العملة الكويتية بين الارتفاع والانخفاض بقيم من 1 إلى 26 قرشا للشراء والبيع، وسجل متوسط 100.46 جنيه للشراء، مقابل 100.81 للبيع، حسبما جاء بالتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، وفيما يلي عرض لأسعار صرف عملة الكويت بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي في مصر.

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري: 97.21 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري: 100.40 جنيه للشراء، و 100.84للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

توقف سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، عند: 99.60 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الأهلي الوطني

قُدر سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الأهلي الوطني، مقابل الجنيه المصري، بقيمة: 95.94 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى

طُرح سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصري، بقيمة: 99.59 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك التنمية الصناعية

عُرض سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، بقيمة: 96.09 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر

سعر عملة الكويت في بنك كريدى اجريكول مصر

في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، إلى: 95.63 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.

ثبت سعر الدينار الكويتي فى بنك كريدى اجريكول مصر، مقابل الجنيه المصري، عند: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري: 100.51 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

شهد سعر

اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري : 94.96 جنيه للشراء، و 101.10 للبيع.