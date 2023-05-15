سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 15-5-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية
جاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري: 97.21 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة
بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري: 100.40 جنيه للشراء، و 100.84للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
توقف سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، عند: 99.60 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الأهلي الوطني
قُدر سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الأهلي الوطني، مقابل الجنيه المصري، بقيمة: 95.94 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.
سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى
طُرح سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصري، بقيمة: 99.59 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك التنمية الصناعية
عُرض سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، بقيمة: 96.09 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي
وصل سعر
سعر عملة الكويت في بنك كريدى اجريكول مصر
ثبت سعر الدينار الكويتي فى بنك كريدى اجريكول مصر، مقابل الجنيه المصري، عند: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.
سعر العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي
وسجل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري: 100.51 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
شهد سعر