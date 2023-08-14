سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 14-8-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 14-8-2023 مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 100.25 جنيه للشراء، و 100.59 للبيع، بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية.

وتنشر بوابة «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية، وفقًا لشاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر

طرح البنك الأهلي الكويتي – مصر، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 97.82 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وعرض بنك الكويت الوطني، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 94.74 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وقدّر المصرف المتحد، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 93.48 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

وفي بنك بلوم مصر، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

أما سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، حقق مستوى صرف عند: 95.63 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 99.35 جنيه للشراء، و 100.28 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 100.02 جنيه للشراء، مقابل 100.30 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وشهد سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مستوى عند: 97.30 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

وسجل سعر مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 96.99 جنيه للشراء، مقابل 100.63 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة، 100.40 جنيه للشراء، مقابل 100.58 للبيع.

سعر عملة الكويت في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وحقق سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 98.09 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

وفي بنك قطر الوطني الأهلي، وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مستوى صرف إلى 95.94 جنيه للشراء، و 100.58 للبيع.