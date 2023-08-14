سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 14-8-2023 مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات

جاء سعر اليوم الإثنين 14-8-2023 عند متوسط صرف عند: 100.21 جنيه للشراء، و 100.56 للبيع، وفقًا للتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار العملات الأجنبية والعربية، ويرصد موقع جريدة «المال» أسعار العملة الكويتية بعدد من البنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي، مقابل الجنيه المصري، المعروضة بشاشات التداول وماكينات الصراف الآلي ومواقع البنوك الإلكترونية بختام التعاملات المصرفية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

عرضت ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بفروع البنك التجاري الدولي، سعر الدينار الكويتي اليوم بختام التعاملات المصرفية، بقيمة: 97.30 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وشهد سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة مستوى صرف عند: 100.40 جنيه للشراء، مقابل 100.58 للبيع، امام العملة المحلية.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي،قيمة: 98.09 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع،مقابل الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

ولفت موقع بنك قطر الوطني الأهلي على شبكة الإنترنت، إلى ان سعر الدينار الكويتي حقق قيمة: 95.94 جنيه للشراء، و 100.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

في حين توقف سعر في بنك الإسكندرية عند قيمة: 96.99 جنيه للشراء، مقابل 100.63 للبيع، بنهاية التعاملات البنكية.

سعر عملة دولة الكويت في بنك مصر

اظهرت شاشات التداول في بنك مصر سعر الدينار الكويتي، حول مستوياته بقيمة: 100.03 جنيه للشراء، مقابل 100.30 للبيع، امام الجنيه المصري.

سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر

وقدم موقع بنك بلوم مصر الإلكتروني على شبكة الإنترنت، سعر الدينار الكويتي بقيمة: 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي المصري

وطرحت ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بفروع البنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتي بقيمة ، 99.34 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع، بنهاية عمليات التداول.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

بينما سجل سعر في بنك الكويت الوطني، قيمة: 94.74 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع، مقابل الجنيه المصريبختام التعاملات.